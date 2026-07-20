No solo nevará en alta montaña: el alerta del SMN para este martes en Mendoza

Continúa el alerta por nevadas en distintas zonas de la provincia. En el llano, se espera una jornada "fría y con precipitaciones", con una máxima de 9 ºC.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 21 de julio por nevadas de variada intensidad en distintas zonas de Mendoza. En el llano, se espera una jornada “fría y con precipitaciones”, con una máxima de apenas 9 ºC.

El SMN emitió un alerta amarilla por nevadas en la precordillera de Las Heras y Luján y en Malargüe: “Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 20 centímetros. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o lluvia”, indicaron.

Además, hay alerta naranja en toda la cordillera: “El área será afectada por nevadas intensas y persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad”, detallaron desde el SMN.

El SMN emitió un alerta por nevadas de distinta intensidad para este martes en Mendoza. Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: viento sur leve desde las 12 hasta las 20, que afectará las zonas Sur, Norte y Este.

viento sur leve desde las 12 hasta las 20, que afectará las zonas Sur, Norte y Este. Nubosidad: amanecerá mayormente nublado. Se esperan precipitaciones débiles en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y Malargüe. Desde el mediodía continuará el cielo cubierto, con lloviznas aisladas en distintos sectores del llano provincial durante toda la jornada.

amanecerá mayormente nublado. Se esperan precipitaciones débiles en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y Malargüe. Desde el mediodía continuará el cielo cubierto, con lloviznas aisladas en distintos sectores del llano provincial durante toda la jornada. Alta Montaña: persistirá el mal tiempo, con precipitaciones durante todo el día. Hacia la noche del martes y la madrugada del miércoles comenzará una mejora. Desde media mañana del miércoles se espera una mejora transitoria de la nubosidad y de las precipitaciones. El mal tiempo retornaría desde la mañana o el mediodía del jueves. Pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anticiparon un martes “mayormente nublado y frío”, con precipitaciones y vientos leves del sudeste. La mínima esperada es de 1 ºC, en tanto que la máxima llegaría a los 9 ºC.

El miércoles en tanto estará nublado pero se espera un leve ascenso de la temperatura, con vientos en dirección variable. Las nevadas en cordillera persistirán. El jueves la temperatura alcanzaría los 14 ºC, por lo que se espera una mejoría en las condiciones del tiempo.