El paso a Chile sigue cerrado por intensas nevadas: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por unfuerte temporal que afecta a la alta montaña desde hace una semana. Las nevadas son intensas y algunas zonas ya superan los 2 metros de nieve acumulada.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este martes "persistirá el mal tiempo, con precipitaciones durante todo el día. Hacia la noche y la madrugada del miércoles comenzará una mejora. Desde media mañana del miércoles se espera una mejora transitoria de la nubosidad y de las precipitaciones. El mal tiempo retornaría desde la mañana o el mediodía del jueves".

Autoridades aclararon que esta "ventana" de buen tiempo puede favorecer para limpiar la ruta, aunque el paso a Chile se encuentra cerrado hasta nuevo aviso. Por lo pronto, se puede circular únicamente hasta Uspallata.

Las condiciones climáticas adversas se extenderían hasta principios de agosto, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.