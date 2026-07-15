Un fuerte temporal ingresó a la alta montaña y el paso a Chile permanece cerrado

En las últimas horas ingresó un fuerte temporal que afectará a la alta montaña durante los próximos días. Desde la madrugada de este miércoles, se registran fuertes nevadas en zona cordillerana.

En este contexto, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado de manera preventiva. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y regirá por tiempo indeterminado.

El paso a Chile quedó inhabilitado este martes a las 18 (hora argentina), mientras que el cierre de barrera en Uspallata se produjo a las 16. Las autoridades explicaron que la decisión fue adoptada porque las condiciones meteorológicas previstas comprometen la seguridad de la circulación en la cordillera.

De acuerdo con el informe difundido por el Sistema Integrado Cristo Redentor, el Servicio Meteorológico de Chile prevé el ingreso de un sistema frontal que afectará la Alta Cordillera entre el 15 y el 22 de julio, con nevadas y condiciones que podrían dificultar la transitabilidad.

En lo que va del miércoles, se registran fuertes nevadas en cordillera. Además, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: - 3°

Puente del Inca: - 7°

Las Cuevas: - 8°

El paso a Chile continuará cerrado hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, también permanece cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular vía terrestre entre Mendoza y Chile.