Comercio, transporte y seguridad: qué cambia en Mendoza por el partido de Argentina-Inglaterra

La provincia desplegará un operativo especial de seguridad, habrá cambios en el comercio céntrico y otros cambios que afectarán a Mendoza durante la semifinal.

La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra ya se siente en Mendoza. El partido, que se jugará este miércoles a las 16.00, volverá a modificar la rutina de la ciudad y también el funcionamiento de distintos ítems que hacen a la cotidianeidad de los mendocinos. El Gobierno provincial, junto con distintos sectores, dispuso un operativo especial que incluye refuerzo policial, cambios en el comercio y medidas de prevención en los principales puntos de encuentro.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que habrá 500 efectivos distribuidos en distintos sectores del Gran Mendoza, el doble de los que se utilizaron durante el partido ante Suiza. El operativo también contará con refuerzos en el Valle de Uco, el Este y el Sur provincial, con presencia en espacios verdes y lugares donde habitualmente se concentran los hinchas.

Mendoza se prepara para una jornada especial por la semifinal del Mundial con un importante despliegue policial. Julieta Caballero - MDZ Además, una hora antes del inicio del partido comenzarán los cortes de tránsito y las requisas preventivas en zonas como la calle Arístides Villanueva, el Kilómetro 0, la Peatonal, Juan B. Justo y calle Sarmiento. También se instalarán vallados para proteger el mobiliario urbano y habrá vigilancia específica sobre comercios y vidrieras.

El centro bajará sus persianas una hora antes Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informaron que los comercios de la zona céntrica cerrarán sus puertas a partir de las 15.00. La medida busca que comerciantes y trabajadores puedan vivir juntos uno de los partidos más importantes del Mundial.

La provincia tendrá un cierre anticipado de numerosos comercios céntricos para el partido de este miércoles. Alf Ponce Mercado / MDZ Desde la entidad señalaron que la decisión nace como una forma de acompañar a la Selección Argentina y sumarse a la fiesta que genera una semifinal mundialista. Además, invitaron a mendocinos y turistas a aprovechar la mañana para realizar compras antes del cierre anticipado.