Argentina-Inglaterra: cómo es el intercambio comercial entre ambos países

El miércoles, Argentina se enfrenta a Inglaterra por un pase a la final del Mundial 2026. Ambos países se encuentran atravezados por, desde las invasiones inglesas, pasando por la guerra de Malvinas y los choques mundialistas. Pero también son socios comerciales.

De acuerdo a los datos del Sistema de Consultas del Comercio Exterior de Bienes del Indec, no hay un desagregado particular del comercio con Inglaterra. En lo que va del año, Argentina exportó bienes a Reino Unido por un total de US$243,7 millones. Mientras que las importaciones desde Europa implicaron US$190,8 millones. Esto arroja un saldo positivo de US$52,9 millones a favor de la albiceleste.