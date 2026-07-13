Argentina-Inglaterra: cómo es el intercambio comercial entre ambos países
Argentina cuenta con un comercio bilateral positivo. Las principales ventas corresponden a productos del agro, ganadería, pesca y vinos.
El miércoles, Argentina se enfrenta a Inglaterra por un pase a la final del Mundial 2026. Ambos países se encuentran atravezados por, desde las invasiones inglesas, pasando por la guerra de Malvinas y los choques mundialistas. Pero también son socios comerciales.
De acuerdo a los datos del Sistema de Consultas del Comercio Exterior de Bienes del Indec, no hay un desagregado particular del comercio con Inglaterra. En lo que va del año, Argentina exportó bienes a Reino Unido por un total de US$243,7 millones. Mientras que las importaciones desde Europa implicaron US$190,8 millones. Esto arroja un saldo positivo de US$52,9 millones a favor de la albiceleste.
Las principales exportaciones
Las principales exportaciones argentinas hacia Reino Unido son:
- Harina y pellets de la extracción del aceite de soja US$69 millones.
- Maníes sin cáscara, incluso quebrantados US$29,9 millones.
- Vinos no espumosos US$25 millones.
- Tortas, harinas y pellets de semillas de girasol US$23,7 millones.
- Maíz en grano (excepto para siembra) US$16 millones.
- Langostinos congelados US$10,9 millones.
- Carne bovina deshuesada, congelada US$8,9 millones.
- Aceite de maní refinado US$7,8 millones.
- Peras frescas US$6,4 millones.
- Limones frescos US$5,9 millones.
Improtaciones
Mientras que las principales importaciones fueron:
- Paladio en bruto o en polvo US$15,2 millones.
- Vacuna contra la gripe US$9,2 millones.
- Rodio en bruto o en polvo US$8 millones.
- Medicamentos con compuestos heterocíclicos US$5,6 millones
- Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta US$5,5 millones.
- Culatas para motores de émbolo US$5,5 millones.
- Grupo electrógeno con motor de émbolo de encendido por compresión US$4,7 millones.
- Whisky en envases de hasta 2 litros US$4,2 millones.
- Instrumentos y aparatos o máquinas de medida o control US$3,7 millones.
- Bloques y cárteres para motores US$3,5 millones.