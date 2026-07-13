Mundial 2026: cómo es la nueva pelota que usará Argentina en semifinales

La recta final del Mundial 2026 tendrá un cambio visible desde el primer toque. Las selecciones que siguen en carrera disputarán las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final con la Trionda Final, una versión especial de la pelota utilizada durante el resto de la competencia.

El balón fue presentado por Adidas el 6 de julio y entrará en escena en los últimos cuatro encuentros del campeonato. Su estreno será en la semifinal entre Francia y España, mientras que Argentina e Inglaterra también lo utilizarán un día después en Atlanta . Luego aparecerá en el duelo por el tercer lugar y en la definición del domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.

La principal transformación está en la estética. La Trionda que acompañó la primera parte del torneo tenía los colores rojo, verde y azul como referencia a Canadá, México y Estados Unidos. La nueva versión adopta una combinación de dorado, blanco y negro, con detalles en rosa y rojo que buscan resaltar su presencia en los partidos de mayor exposición.

El acabado dorado remite al trofeo que recibirá el campeón y la base oscura marca una diferencia clara respecto del balón original. Adidas destacó que, por primera vez en la historia de los mundiales, no se trata solamente de una modificación de colores, sino de una identidad gráfica desarrollada para toda la fase decisiva.

La superficie también funciona como un recorrido por las sedes de la competencia. Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York-Nueva Jersey, las ciudades que recibirán las semifinales, el tercer puesto y la final, aparecen destacadas dentro de los gráficos principales. Los nombres de las otras doce sedes fueron incorporados en elementos triangulares distribuidos sobre los paneles. De ese modo, el diseño reconoce a las 16 ciudades que albergaron partidos en la primera Copa del Mundo masculina organizada de manera conjunta por tres países.

La tecnología se mantiene sin modificaciones

Aunque el aspecto cambia, las prestaciones serán las mismas que tuvieron los jugadores desde el comienzo del Mundial. La Trionda Final conserva la construcción de cuatro paneles, la forma de cada pieza y la textura exterior del modelo original. Las costuras profundas y las zonas en relieve fueron diseñadas para favorecer la estabilidad durante el vuelo, el control y la respuesta de la pelota en diferentes condiciones climáticas. La intención es que el cambio visual no altere su comportamiento dentro del campo ni obligue a las selecciones a adaptarse a un balón técnicamente distinto en la instancia más importante del torneo.

Así será la pelota con la que se jugarán las semifinales y final del Mundial 2026.

En el interior continuará la tecnología Connected Ball, que incorpora un sensor de movimiento capaz de recopilar y transmitir información en tiempo real. El sistema registra los contactos con el balón y envía datos al VAR, una herramienta que puede utilizarse para reconstruir jugadas y acelerar decisiones arbitrales, en especial las relacionadas con posiciones adelantadas. La versión original cuenta con un sensor de 500 Hz y la variante destinada a las finales conserva esa misma base tecnológica.

La pelota que Argentina probará ante Inglaterra

La Selección argentina tendrá su primer contacto oficial con la Trionda Final el miércoles 15 de julio, cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final. El encuentro se disputará en Atlanta y será la segunda semifinal, después del cruce entre Francia y España en Dallas. El ganador llegará al partido decisivo del 19 de julio, mientras que el perdedor deberá jugar por el tercer puesto en Miami.

El cambio repite una práctica que Adidas y la FIFA ya aplicaron en otras ediciones, aunque esta vez con una intervención visual más amplia. En Qatar 2022, la Al Rihla fue reemplazada para los últimos partidos por la Al Hilm, caracterizada por sus tonos dorados. Ahora, la Trionda Final toma esa idea y la amplía: no solo modifica la paleta, sino que incorpora referencias directas a las ciudades y a la etapa que definirá al nuevo campeón del mundo.