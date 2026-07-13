"Chiqui Aura": la imagen de poder de Claudio Tapia entre festejos mundialistas y expedientes judiciales

Mientras disfruta del protagonismo que le otorga el Mundial 2026 y multiplica mensajes de confianza en redes sociales, el presidente de la AFA atraviesa un escenario judicial marcado por investigaciones contra la conducción del fútbol argentino.

Mientras la Selección argentina avanza en el Mundial 2026 y el clima de celebración domina el ambiente futbolero, Claudio “Chiqui” Tapia elige mostrarse relajado, sonriente y con su particular estilo en las redes sociales. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se convirtió en protagonista de varias publicaciones que rápidamente generaron repercusión entre los hinchas, con una estética que ya parece una marca registrada: lentes de sol, gestos de confianza y mensajes cargados de épica.

“Chiqui Aura” fue una de las expresiones que se multiplicó entre los seguidores luego de sus apariciones públicas durante la competencia. Claudio Tapia compartió imágenes junto a integrantes del plantel campeón del mundo y dirigentes del fútbol argentino, acompañadas de frases como “Hermoso día, ¿verdad?” o “Dos campeones del mundo mirándose”, entre otras publicaciones.

Cuál es la situación judicial de Tapia La imagen proyectada por el titular de la AFA contrasta, sin embargo, con el complejo escenario judicial que atraviesa la conducción de la entidad de calle Viamonte. Claudio "Chiqui" Tapia y su principal colaborador, el tesorero Pablo Toviggino, enfrentan 21 expedientes abiertos por presuntas irregularidades administrativas, impositivas y vinculadas al manejo de fondos, aunque hasta el momento solo cuentan con un procesamiento firme.

En paralelo al protagonismo mediático del dirigente durante el Mundial 2026, avanzan movimientos judiciales que mantienen en alerta a distintos sectores de los tribunales federales. Uno de los puntos centrales es el futuro del Juzgado Penal Económico N°10, donde se tramita la denominada “causa de la mansión de Pilar”, una investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad vinculada a las máximas autoridades de la AFA.

En ese contexto, la llegada de María Pérez Cárrega a la terna para ocupar ese juzgado generó cuestionamientos. La funcionaria, cercana al juez y consejero de la Magistratura Alberto Lugones, logró escalar posiciones luego de las entrevistas personales del concurso, una instancia que históricamente puede modificar el orden técnico de los candidatos.