El Gobierno le pidió a EE.UU. endurecer los controles para evitar incidentes con los ingleses y anunció duras sanciones

El Gobierno nacional le pidió este lunes a las autoridades estadounidenses que refuerce la seguridad en determinadas zonas donde se temen incidentes con los ingleses en la previa de las semifinales del Mundial 2026 . A su vez, dispondrá de duras sanciones para los argentinos que cometan hechos violentos.

Según pudo saber MDZ de fuentes oficiales, se realizó en las últimas horas una reunión de coordinación entre representantes del Ministerio de Seguridad con autoridades el FBI, la Policía del Estado de Georgia, la Policía de Miami y los enlaces de la Policía del Reino Unido.

El objetivo es llevar adelante un dispositivo de seguridad en sectores estratégicos de Atlanta, Miami y otros puntos de Estados Unidos donde podrían cruzarse las hinchadas, en un duelo que, inevitablemente, cuenta con una particular sensibilidad para ambas naciones.

“Presentaremos un informe con recomendaciones destinadas a reforzar los dispositivos de seguridad, incrementando los controles y la presencia de efectivos policiales en los espacios públicos, en las inmediaciones de los estadios y en su interior, complementados con un mayor despliegue de personal de seguridad privada”, señalaron fuentes del Ejecutivo.

Desde la cartera de seguridad anunciaron que “toda persona que genere disturbios o protagonice hechos de violencia será incorporada al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, aplicándose la correspondiente restricción de concurrencia a eventos deportivos en todo el territorio nacional”.

“Es el mismo criterio que venimos implementando desde el inicio del Mundial, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y garantizar el normal desarrollo de cada encuentro”, sostuvieron.

En ese marco, recalcan que aquellas personas que cometan estos hechos violentos, serán incorporados al programa Tribuna Segura, donde figura el registro de todos los argentinos que no pueden entrar a los estadios y a los cuales se recomendó a Estados Unidos negarles el ingreso a su país como parte de las medidas preventivas para evitar que barras bravas concurran a la copa del mundo. Actualmente hay 35 mil anotados con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.

Al término del triunfo con Suiza, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, trató de llevar tranquilidad y evitar confusiones por el conflicto persistente con Inglaterra por las Islas Malvinas. “El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol”, recalcó.