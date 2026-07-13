El Gobierno mantendrá la emergencia energética mientras avanza con la reducción de subsidios

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 585/2026, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, con el objetivo de "dar continuidad al proceso de reorganización y normalización del sistema eléctrico argentino".

La administración libertaria sostuvo que, si bien durante los últimos dos años se registraron avances en materia de recomposición tarifaria, reducción de subsidios, mejora de la cadena de pagos y recuperación de la cobrabilidad del mercado eléctrico, todavía persisten condiciones que impiden dar por superada la situación de emergencia. Según el texto oficial, "subsisten riesgos técnicos, económicos, financieros y regulatorios que podrían comprometer la prestación del servicio si se levantara el régimen excepcional".

Entre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo figura la necesidad de continuar con la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), avanzar en la implementación de las reformas regulatorias y mantener los mecanismos que permitan garantizar la seguridad del abastecimiento. También se destaca la coordinación con la emergencia vigente para el transporte y la distribución de gas natural, que ya había sido extendida hasta fines de 2027, debido a la estrecha relación entre ambos sistemas energéticos.

El decreto también advierte sobre las limitaciones estructurales que aún enfrenta la infraestructura eléctrica del país. El Gobierno señaló que el margen de reserva operativa continúa siendo reducido, que buena parte del parque generador presenta un importante grado de envejecimiento y que las redes de transporte operan con elevados niveles de utilización. A ello se suma que muchas obras de ampliación del sistema todavía se encuentran en distintas etapas de ejecución, por lo que considera indispensable sostener herramientas regulatorias transitorias hasta su finalización.

En materia económica, el Ejecutivo remarcó que la continuidad de la emergencia permitirá seguir avanzando en la recuperación financiera del sector. En ese sentido, destacó la mejora registrada en la tasa de cobrabilidad de CAMMESA, que pasó de alrededor del 48% en diciembre de 2023 a niveles cercanos al 97% tras la implementación de los planes de regularización y la actualización del esquema tarifario. No obstante, advirtió que aún es necesario consolidar ese proceso para evitar retrocesos que afecten el flujo de fondos del sistema eléctrico.