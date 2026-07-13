La Casa Rosada le abrió la billetera a Córdoba con un anticipo de $400.000 millones

El Gobierno asistirá financieramente a Córdoba para ayudar a la provincia a afrontar dificultades transitorias y garantizar el cumplimiento de sus compromisos fiscales.

El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un anticipo financiero de hasta $400.000 millones a la provincia de Córdoba, con el objetivo de ayudar a la administración provincial a afrontar dificultades transitorias para atender sus compromisos más urgentes. La medida fue establecida mediante el Decreto 584/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según se explica, la administración cordobesa manifestó que atraviesa una situación financiera que le impide, de manera temporal, hacer frente a obligaciones derivadas de la ejecución de su presupuesto y del pago de deudas. Frente a ese escenario, el Ejecutivo nacional resolvió asistir a la provincia mediante un anticipo de recursos que deberá ser reintegrado antes de finalizar el ejercicio fiscal 2026.

El decreto establece que será la Secretaría de Hacienda la encargada de determinar el monto efectivo a desembolsar, en función de la capacidad de repago de Córdoba y de su participación en la recaudación de impuestos coparticipables. Además, el organismo definirá las condiciones de desembolso y podrá suscribir los acuerdos necesarios con la provincia para instrumentar la asistencia.

Como condición para acceder a los fondos, Córdoba deberá afectar parte de los recursos que recibe por coparticipación federal y autorizar al Ministerio de Economía a retener automáticamente esos ingresos para cancelar el préstamo. El anticipo devengará una tasa fija nominal anual del 15%, que se aplicará desde el momento del desembolso hasta su devolución.

Desde el Gobierno señalaron que la incorporación de Córdoba responde a un criterio de equidad entre las provincias. En ese sentido, recordaron que durante los últimos meses también se otorgaron anticipos financieros a Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, además de habilitar una línea de asistencia de hasta $400.000 millones para las jurisdicciones que lo solicitaran formalmente.