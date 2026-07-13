Asueto político: el Gobierno y el Congreso suspenden el miércoles todas las actividades por la Scaloneta

El Gobierno no piensa decretar asueto administrativo este miércoles, con motivo del partido de la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra (a las 16 de nuestro país), pero la agenda política está suspendida para ese día. De acuerdo con la información oficial, no figura ninguna actividad prevista por parte del presidente y sus principales ministros.

Por ejemplo, este lunes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , recibe al gobernador de San Luis , Claudio Poggi , mientras que durante la tarde de la misma jornada el presidente Javier Milei encabezará un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pronto enviará al congreso para su tratamiento.

En tanto, el martes se concretará una reunión de la mesa política del Gobierno y se llevará a cabo la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

La agenda pasa de largo el miércoles y regresa el jueves, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , mantendrá una reunión en Casa Rosada con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires de LLA.

En tanto, el jefe de Estado participará del aniversario de la Bolsa de Comercio durante la tarde de ese día, donde disertará al término.

En el mismo sentido, el Congreso emula al Gobierno. En Diputados, se reúne este martes la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control Del Ministerio Publico, mientras que se citó a la la Bicameral de Fiscalización De Organismos y Actividades de Inteligencia.

En tanto, el jueves solo habrá determinados encuentros de legisladores con algunos embajadores por los grupos parlamentarios de amistad con distintas naciones.

En el Senado, por su parte, sobresale la sesión del jueves, día que los libertarios quieren aprobar los proyectos sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y Tucumán como capital simbólica.