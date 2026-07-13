Un referente del Gobierno fue visto en el partido de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos del Mundial

El periodista Nicolás Pizzi informó en X que el funcionario que estaba en un sector preferencial del estadio de Kansas City era Santiago Viola , viceministro de Justicia de la Nación y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

El presidente no prohibió abiertamente a sus funcionarios asistir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, aunque sugirió evitarlo. Si hubo un pedido concreto a los legisladores libertarios que se queden en el país, al menos para fechas claves para la actividad parlamentaria.

El miembro del Gabinete nacional trató de pasar desapercibido, pero fue captado por una persona que, estando cerca de su ubicación, fue fotografiado por lo que se viralizó su concurrencia en el último cotejo de la Scaloneta.

Santiago Viola se convirtió en una de las figuras de mayor confianza de Karina Milei dentro del armado político y jurídico de La Libertad Avanza. Especialista en derecho penal y electoral, fue uno de los apoderados del partido desde su conformación y quedó a cargo de buena parte de la estrategia legal de la fuerza durante la campaña presidencial de 2023 y desde el inicio de la gestión libertaria.

Aunque no ocupó un cargo en el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre de 2023, Viola mantuvo un rol de fuerte influencia como apoderado nacional de La Libertad Avanza y abogado de máxima confianza de la secretaria general de la Presidencia. En ese lugar intervino en la representación judicial del espacio político, en cuestiones vinculadas al funcionamiento partidario y en causas que involucraron a dirigentes del oficialismo.

Su desembarco formal en el Gobierno nacional se produjo en marzo de 2026, cuando fue designado viceministro tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Como secretario de Justicia, Viola tiene entre sus funciones coordinar las políticas del área, asistir al ministro en la elaboración de proyectos normativos, supervisar organismos dependientes de la cartera y representar al Ministerio en distintos ámbitos institucionales. Además, desde marzo de 2026 también representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y el control disciplinario de los jueces federales y nacionales. Allí reemplazó a Sebastián Amerio como consejero por el Ejecutivo.