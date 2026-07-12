El inesperado mensaje de la mamá de Lionel Messi a un vidente al aire de un programa que sorprendió a todos: qué dijo

El furor por la Selección Argentina no se detiene, y bajo este contexto, Infama (América TV) invitó a José Fuentes, un hombre radicado en Nueva Jersey que, además de ser kinesiólogo y tener un doctorado en nutrición molecular, asegura ser un vidente natural con la "glándula pineal desarrollada".

Sin embargo, la entrevista con pronósticos deportivos dio un giro inesperado gracias a la intervención de una espectadora de lujo: Celia Messi.

La respuesta de Celia Messi Mientras Fuentes analizaba el desempeño del equipo, vaticinó un gran futuro para el capitán albiceleste en la competencia. El vidente aseguró que Lionel Messi alcanzará la marca de 10 goles en esta Copa del Mundo, afirmando que "le faltan dos para terminar esa predicción". Además, elogió la capacidad de liderazgo del rosarino y aseguró que Argentina está "preparada mentalmente para volver a ser bicampeón".

Fue en medio de estas contundentes declaraciones que Karina Iavícoli expresó: "Frenen todo... tenemos un mensaje chicos, Celia Messi, nos está viendo". La madre del número uno envió un cálido saludo al estudio y dejó en claro su postura frente a las predicciones favorables de Fuentes: "Besos para todos. Elijo creer".