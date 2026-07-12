Una exfigura de Inglaterra calentó la previa del duelo ante Argentina con una advertencia a Messi: "Lo vamos a mandar a dormir"
A pocos días de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, una vieja gloria de Inglaterra elevó la temperatura de la previa.
La semifinal entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Mientras ambos seleccionados se preparan para el choque del próximo miércoles en Atlanta, el exfutbolista Joe Cole dejó una frase que generó repercusión inmediata al referirse a Lionel Messi y a las chances de los británicos en el Mundial.
"¿La primera vez que Messi jugará contra Inglaterra? Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%", afirmó el exjugador de Chelsea y de la selección inglesa durante su participación en el podcast The Rest Is Football.
La confianza de Joe Cole
Cole fue incluso más allá y se mostró convencido de que Inglaterra logrará avanzar a la final. "Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos", aseguró.
Las declaraciones rápidamente recorrieron las redes sociales y sumaron un nuevo capítulo a la previa de un enfrentamiento que históricamente genera una atención especial entre argentinos e ingleses.
El primer Argentina-Inglaterra para Messi
Aunque parezca increíble por la dimensión de su carrera, Lionel Messi nunca enfrentó a la selección mayor de Inglaterra. A sus 39 años, la semifinal del Mundial 2026 será su primer partido ante los Tres Leones.
El antecedente más cercano entre ambos seleccionados se remonta al 12 de noviembre de 2005, cuando Inglaterra se impuso 3-2 en un amistoso disputado en Ginebra. En aquel momento, Messi integró la delegación argentina, pero no pudo jugar porque debía cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión en el recordado debut ante Hungría.
Curiosamente, Joe Cole sí participó de aquel encuentro al ingresar desde el banco de suplentes para el conjunto británico.