Motivado, Lionel Messi palpitó la semifinal ante Inglaterra: por qué la definió como "especial"

Tras otra agónica clasificación, Lionel Messi puso el foco en el partido del próximo miércoles frente a la potencia europea, un cruce inédito en su carrera.

Todavía con la clasificación a semifinales fresca, Lionel Messi ya cambió el chip y empezó a pensar en Inglaterra. Después del 3-1 sobre Suiza en el alargue, el capitán de la Selección argentina habló del próximo desafío y explicó por qué el cruce no será uno más para él.

A lo largo de su extensa carrera con la Albiceleste, el rosarino nunca había tenido enfrente a Los Tres Leones. Por eso, el cruce del próximo miércoles a las 16 en Atlanta tendrá un condimento extra.

Qué dijo Lionel Messi sobre la semifinal ante Inglaterra "No me pasó nunca jugar contra Inglaterra, es la primera vez. Es especial enfrentarse a las selecciones grandes", afirmó el 10 en la zona mixta del Kansas City Stadium, un sentimiento que sin dudas representa a una generación de argentinos.

"Es un partido especial. Una semifinal de una Copa del Mundo", dimensionó el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con esa simple frase, dejó en claro la importancia del duelo que podría volver a meter a la Scaloneta en una final del mundo, con el sueño de ser bicampeón.