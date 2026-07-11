Messi tuvo un fuerte cruce con el árbitro Pinheiro en pleno Argentina-Suiza: ¿qué le dijo?

Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con el portugués Wilton Pinheiro durante el duelo ante Suiza y su reclamo no tardó en viralizarse en las redes.

Lionel Messi volvió a ser protagonista en un partido decisivo del Mundial 2026, aunque esta vez no fue por una jugada de gol. En pleno cruce entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final, el capitán de la Albiceleste tuvo un fuerte intercambio con el árbitro brasileño Wilton Pinheiro que quedó registrado por las cámaras de televisión.

Todo ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión del encuentro. Disconforme con una decisión del juez, Messi se acercó para reclamarle y elevó el tono cuando sintió que la conversación subía de temperatura: "Hablá bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien", le dijo con evidente fastidio.

El fuerte cruce de Messi con el árbitro Pinheiro X @TyCSports La reacción sorprendió porque no es habitual ver al rosarino enfrentarse de esa manera a un árbitro. Acostumbrado a mantener la calma dentro del campo, el capitán argentino dejó de lado su perfil más reservado para exigir respeto en un partido de altísima tensión.

Como era de esperarse, las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y el video del cruce se volvió viral en cuestión de minutos. Miles de hinchas destacaron la personalidad de Messi para plantarse frente al árbitro en un momento clave del encuentro.