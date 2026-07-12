Messi apareció con sangre en su ojo derecho durante el Argentina-Suiza: cuál fue el motivo

Lionel Messi sufrió un corte cerca del ojo derecho durante el duelo por los cuartos de final del y tuvo que ser atendido por los médicos de la Selección.

En medio del duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó una escena que generó preocupación. Más allá del gol de Alexis Mac Allister y del desarrollo del partido, las cámaras captaron al capitán argentino con el rostro ensangrentado tras sufrir un corte cerca del ojo derecho.

La imagen apareció en el segundo tiempo. En una de las repeticiones televisivas se observó a Messi con sangre alrededor del ojo, una situación que pasó inadvertida para el árbitro brasileño Wilton Pinheiro, que nunca detuvo el juego para revisar la acción.

Visiblemente incómodo, el rosarino aprovechó una interrupción para arrojarse agua sobre la herida e intentar aliviar la molestia. Con el correr de los minutos, la inflamación comenzó a hacerse evidente, aunque el capitán decidió seguir en cancha.

Video: el codazo de Xhaka que provocó el sangrado de Messi en su ojo derecho X @TyCSports Durante la pausa de hidratación, uno de los médicos de la Selección argentina ingresó para atenderlo y controlar la lesión. Tras una rápida asistencia, Messi pudo continuar el partido sin inconvenientes mayores, aunque el corte y la hinchazón quedaron a la vista durante el resto del encuentro.