Insólito: en el mejor momento de Suiza, Embolo se hizo expulsar por simular y dejó a su equipo con diez

Unos minutos después del empate de Suiza ante Argentina, Breel Embolo, que ya estaba amonestado, simuló una falta inexistente y vio la segunda amarilla.

Suiza le puso las cosas complicadas a la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Si bien la vigente campeona del mundo comenzó ganando con un gol de Alexis Mac Allister en el primer tiempo, los europeos fueron los dominadores durante la mayor parte del juego, especialmente en el complemento.

Los Helvéticos arrinconaron a la Scaloneta tras el descanso y lograron la igualdad en los pies de Dan Ndoye a los 67 minutos. Y unos momentos después, cuando tenían todo dado para ir por el 2-1, uno de sus mejores jugadores, Breel Embolo, se hizo expulsar de la manera más insólita posible.

La insólita expulsión de Breel Embolo por simular ESPN Promediando los 70', Leandro Paredes vio la amarilla por una presunta falta al 7 de rojo. Sin embargo, el árbitro João Pinheiro fue rápidamente llamado por el VAR, y en los monitores pudo ver con suma claridad cómo el suizo se tiró alevosamente al piso antes de que se produjera ningún contacto.

Tras observar la incidencia en los monitores, el juez portugués procedió a retirarle la cartulina al 5 de Argentina y mostrársela al delantero de 29 años. Para colmo, este ya estaba apercibido por otra falta sobre el cierre del primer tiempo, a los 44', por lo que recibió la roja por doble amonestación. Una situación realmente inexplicable.