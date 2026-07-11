El motivo del reconocimiento del CT de la Selección argentina a Walter Samuel tras el gol de Mac Allister

El ex defensor volvió a demostrar su influencia en la Selección argentina y luego del gol de Mac Allister, el CT lo celebró especialmente con él.

El cuerpo técnico de la Selección argentina le reconoció a Walter Samuel un poco de influencia en el gol de Mac Allister.

El primer golpe de la Selección argentina frente a Suiza tuvo una firma especial. A los 10 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister apareció por el primer palo para conectar de cabeza un córner ejecutado por Lionel Messi y marcar el 1-0. Detrás de esa acción hubo mucho más que una buena ejecución: fue una jugada preparada por Walter Samuel, el encargado de trabajar las pelotas paradas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

La maniobra salió exactamente como había sido diseñada. Messi lanzó el centro al primer poste, Mac Allister atacó el espacio con precisión y les ganó de arriba a los defensores suizos para vencer al arquero. Una acción de laboratorio que volvió a darle resultado a una Argentina cada vez más peligrosa en las jugadas de estrategia.

Video: el gol de Mac Allister ante Suiza Mac Allister puso el 1-0 de Argentina ante Suiza Telefe El reconocimiento del CT de la Selección argentina a Walter Samuel tras el gol de Mac Allister La reacción del banco de suplentes no pasó desapercibida. Apenas ingresó la pelota, Lionel Scaloni, Martín Tocalli y el resto del cuerpo técnico fueron directamente a abrazar y felicitar a Walter Samuel, reconociendo el trabajo realizado en la preparación de una jugada que terminó siendo decisiva para abrir el partido.

Pero el ex defensor no se quedó disfrutando del momento. Apenas terminó el festejo volvió a ubicarse al borde del campo para seguir dando indicaciones, tanto en las pelotas paradas ofensivas como defensivas, corrigiendo movimientos y manteniendo la intensidad que lo caracteriza desde que integra el cuerpo técnico campeón del mundo.