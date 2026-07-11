La emotiva arenga del Dibu Martínez que emocionó a toda la Selección: "¡Con el corazón muchachos!"

En la previa de los cuartos de final del Mundial, el Dibu Martínez tomó la palabra en el tunel y les dejó un mensaje cargado de emoción a sus compañeros.

A minutos de un nuevo desafío decisivo en el Mundial 2026, la Selección argentina volvió a mostrar una de las claves que la caracteriza desde hace varios años: la unión del grupo. En la intimidad del vestuario, instantes antes de salir al campo de juego para enfrentar a Suiza por los cuartos de final, Emiliano "Dibu" Martínez tomó la palabra y les transmitió un mensaje cargado de emoción a sus compañeros.

El arquero, uno de los referentes del plantel y una de las voces más escuchadas dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni, apeló al sentimiento antes que a cualquier cuestión táctica. Con todos los futbolistas esperando a salir a la cancha, el marplatense lanzó una arenga que rápidamente se viralizó en las redes sociales y dejó en evidencia el espíritu con el que la Selección argentina afronta cada partido trascendental.

"¡Vamos muchachos! ¡Con el corazón hoy! Solo eso, lo único que les pido, con el corazón!", gritó el Dibu, desatando una inmediata respuesta de sus compañeros, que acompañaron el mensaje con aplausos y gritos de aliento antes de emprender el camino hacia la cancha.

La emotiva arenga del Dibu Martínez en el túnel de vestuarios X @SC_ESPN No es la primera vez que Martínez asume ese rol de líder puertas adentro. Además de su importancia bajo los tres palos, el arquero se convirtió en uno de los grandes motores anímicos de la Albiceleste, con intervenciones que suelen marcar la previa de los encuentros más importantes y reforzar el sentido de pertenencia de un plantel acostumbrado a competir bajo presión.