Equipo confirmado: este es el once de la Selección argentina para enfrentar a Suiza

La Albiceleste buscará el pase a semifinales con el mismo equipo que venció a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en Kansas y, a pocas horas del inicio, Lionel Scaloni mantiene la base del equipo que venció a Egipto, aunque todavía debe resolver dos incógnitas en la formación.

La intención del cuerpo técnico es sostener la estructura que salió desde el arranque en el último compromiso. Más allá de que la Albiceleste estuvo en desventaja durante gran parte de ese partido, la evaluación interna fue positiva por el funcionamiento colectivo, el control del juego y las situaciones creadas. Las principales falencias detectadas estuvieron en la definición y en algunos desajustes defensivos.

Esa mirada explica por qué el entrenador solo analizaba modificaciones puntuales para el cruce ante Suiza. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni dejó entrever que no habría cambios importantes. "Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", sostuvo.

La Selección argentina terminó ganando ante Egipto un partido muy complicado. EFE Las dos dudas que mantenía Scaloni Las principales incógnitas pasaban por el lateral derecho y uno de los lugares del mediocampo. En defensa, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina competían por un lugar entre los titulares: finalmente el jugador del Atlético de Madrid es quien ganó la pulseada. En la mitad de la cancha, Nicolás González aparecía como alternativa para reemplazar a Alexis Mac Allister, aunque el volante del Liverpool se terminó imponiendo y arrancará desde el inicio.

En el ataque no hay modificaciones: Julián Álvarez volverá a acompañar a Lionel Messi desde el comienzo, por lo que Lautaro Martínez esperará una nueva oportunidad desde el banco de suplentes. De esta manera, Scaloni apostará nuevamente la misma estructura del último partido, con la intención de corregir detalles sin modificar la identidad de juego que mostró el equipo.