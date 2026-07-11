Así se vivió la previa de Argentina-Suiza desde Kansas

Uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Kansas. Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final, miles de hinchas albicelestes comenzaron a transformar los alrededores y el interior del estadio en una verdadera fiesta.

Mucho antes de que rodara la pelota, los ingresos al estadio quedaron teñidos de celeste y blanco. El paisaje se colmó de una multitud que llegó con la ilusión intacta de seguir soñando con otro título mundial.

Los videos registrados desde el lugar muestran a decenas de simpatizantes saltando y cantando al unísono, en un clima que recuerda a las grandes jornadas que acompañaron a la Scaloneta durante los últimos años.

Entre los cánticos volvió a sobresalir la canción que se convirtió en uno de los himnos de la hinchada argentina durante este Mundial . Con camisetas revoleándose en el aire y abrazos entre desconocidos, los fanáticos entonaron una de las estrofas más repetidas en Estados Unidos.

El tramo que más fuerza tomó fue el que dice: "Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron levantar". La letra hace referencia al Mundial de Estados Unidos 1994 y al doping positivo que dejó a Diego Maradona fuera de aquella Copa del Mundo.

La canción volvió a convertirse en una muestra del sentimiento que acompaña a esta Selección.

Un estadio cada vez más celeste y blanco

Ya dentro del estadio, las tribunas comenzaron a poblarse rápidamente con miles de argentinos que ocuparon sus lugares para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. Desde distintos sectores podía verse una importante presencia de camisetas albicelestes que, poco a poco, fueron dominando el paisaje.

A medida que avanzó la previa, el color argentino empezó a ganar protagonismo con gorros y camisetas armando una postal que refleja la enorme convocatoria que vuelve a tener la Selección lejos del país.

Ahora, será el turno del equipo de intentar transformar ese respaldo en un nuevo paso rumbo al gran objetivo de meterse nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del mundo.