Video: el tierno momento de Lionel Messi con unos niños en la previa de Argentina-Suiza

Antes de que los equipos saltaran a la cancha, unos chicos se acercaron a saludar a Messi y el 10 les regaló un recuerdo para toda la vida.

No es una novedad decir que Lionel Messi es uno de los deportistas más queridos de todo el planeta. Al margen de una minoría ruidosa, la plena mayoría de los fanáticos y protagonistas del mundo fútbol se rinden a sus pies y lo tienen como un ídolo, especialmente los niños, para quienes es directamente un héroe.

En ese sentido, se produjo un tierno momento cuando en los minutos previos al duelo de la Selección argentina contra Suiza por los cuartos del Mundial 2026, con los equipos en el pasillo preparados para saltar a la cancha, se le acercaron a la Pulga un grupito de chicos que estaban acompañando a las delegaciones.

Lionel Messi saludó a unos niños antes del partido de Argentina DSports Los infantes soltaron las manos de los jugadores que tenían asignados para entrar a la cancha y fueron hacia donde estaba el 10, quien se volteó al escuchar los gritos de "Te amo, Messi..." y se puso a saludar con un paternal apretón de manos a cada uno.

Y cuando parecía que ya había terminado con todos, apareció un último niño, más emocionado que ningún otro, y al recibir el saludo de Leo, las cámaras captaron cómo se le dibujaba una sonrisas de oreja a oreja. Claramente, un recuerdo que llevará con sigo por el resto de su vida.