El tremendo elogio de Lamine Yamal a Messi y su advertencia sobre una hipotética final ante Argentina

En medio del Mundial, Lamine Yamal dio una entrevista en la que habló del nivel de Lionel Messi y se refirió a un posible cruce definitorio contra la Scaloneta.

Si alguien tenía dudas del impacto que está generando Lionel Messi en el Mundial 2026, Lamine Yamal las terminó de despejar. La joya de España, una de las grandes figuras de la nueva generación, se rindió a los pies del capitán de la Selección argentina y admitió que ni siquiera los futbolistas imaginaban semejante nivel a esta altura del torneo.

Yamal, impactado por el nivel de Lionel Messi en el Mundial En una entrevista con Mundo Deportivo, el crack del Barcelona sorprendió con un elogio que rápidamente impactó del lado albiceleste. "Increíble, todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando", aseguró sobre el 10.

Yamal no solo habló de Messi. También destacó a Neymar, ya eliminado con Brasil, y a Cristiano Ronaldo, que quedó afuera tras caer justamente ante España. "Me alegro mucho por él, por Neymar, que ya no sigue en el torneo, y por Cristiano. Ellos han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí", expresó.

Lamine Yamal habló sobre el nivel de Messi en el Mundial 2026. Video: Mundo Deportivo La advertencia del crack español a la Selección argentina Claro que una cosa es la admiración y otra muy distinta la competencia. Con Argentina y España todavía en carrera, existe la posibilidad de un cruce en la gran final. Y ahí, Lamine fue terminante. "Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar", avisó, dejando en claro que no habrá lugar para el sentimentalismo si enfrente aparece el ídolo.

El delantero español también reconoció que llegó al Mundial sin demasiado rodaje por la lesión que sufrió a fines de abril. "Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos", explicó. Sin embargo, lejos de poner excusas, aseguró que su mejor versión todavía está por verse.