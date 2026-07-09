El durísimo posteo de la hija del DT de Egipto contra la FIFA tras la eliminación del Mundial ante Argentina

Yara Hossam Hassan, hija del DT de Egipto, utilizó las redes sociales para expresar su malestar tras el desenlace del duelo de octavos de final del Mundial.

La hija del DT de Egipto cargó contra la FIFA y compartió un mensaje que abrió una nueva polémica.

La derrota por 3-2 ante la Selección argentina todavía genera controversia en Egipto. A pesar de haber estado dos goles arriba a falta de poco más de diez minutos para el final, el conjunto africano terminó sufriendo una remontada histórica y quedó eliminado del Mundial 2026. Tras las críticas del entrenador Hossam Hassan al arbitraje, ahora fue su hija quien se sumó a la polémica.

Yara Hossam Hassan utilizó su cuenta de Instagram para compartir diferentes publicaciones relacionadas con el partido disputado en Atlanta. Entre ellas, difundió una imagen editada del árbitro francés François Letexier con la camiseta de la Selección argentina y la leyenda "Argentina's man of the match" ("La figura del partido de Argentina"), en una clara ironía sobre su actuación.

El reclamo por el arbitraje de Argentina-Egipto La hija del DT de Egipto compartió un meme de Letexier con la camiseta argentina y apuntó contra el arbitraje. yarahossamhassann/Instagram La publicación se sumó a las fuertes declaraciones que había realizado el propio Hossam Hassan tras el encuentro. El entrenador egipcio había cuestionado varias decisiones arbitrales y aseguró que su equipo fue perjudicado en jugadas determinantes durante el desarrollo del partido.

Además, Yara compartió imágenes de distintas personalidades egipcias replicando el gesto que realizó su padre durante el encuentro, cuando reclamó la activación del protocolo antirracismo. Las publicaciones estuvieron acompañadas por el hashtag #Notoracism, apuntando directamente contra la FIFA y las autoridades del partido.

Un mensaje que fue más allá del fútbol Horas después, la hija del entrenador difundió una frase atribuida a Hossam Hassan con un contenido que excedió lo deportivo y se vinculó con cuestiones humanitarias y políticas.