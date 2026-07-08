Egipto tomó una inesperada decisión con su DT tras la eliminación y sus acusaciones contra Argentina

La Federación Egipcia movió una sorpresiva ficha luego del escándalo que dejó la derrota ante la Albiceleste en el Mundial. ¿Qué pasó?

La bronca por la eliminación en octavos del Mundial 2026 no cambió los planes de Egipto. Apenas un día después del épico 3-2 de la Selección argentina y del escándalo posterior, la Federación de aquel país decidió darle el mayor de los respaldos a Hossam Hassan.

Sorpresivo: la Federación Egipcia le renovó el contrato a Hossam Hassan A través de un comunicado oficial, el organismo anunció la renovación del entrenador, a quien se lo vio descontrolado en Atlanta, y también de su hermano, Ibrahim Hassan. Si bien no informó la duración del nuevo vínculo, distintos medios locales aseguran que el acuerdo sería hasta 2030. De concretarse, el técnico tendrá por delante un proceso de largo plazo con el objetivo de volver a competir en la próxima Copa del Mundo.

La Federación Egipcia de Fútbol le renovó el contrato a Hassan pese a la eliminación en manos de Argentina. EFE La decisión sorprende por el contexto en el que se produjo. Egipto estuvo muy cerca de dar el gran batacazo frente al vigente campeón del mundo, pero terminó sufriendo una remontada agónica que lo dejó afuera del torneo.

Las explosivas acusaciones del DT contra Argentina tras la eliminación Tras el pitazo final, Hassan descargó toda su furia contra el arbitraje del francés François Letexier e incluso realizó gestos reclamando la activación del protocolo antirracismo, al considerar que sus futbolistas estaban siendo perjudicados de manera intencional.

Como si fuera poco, en la conferencia de prensa posterior el entrenador fue todavía más lejos al afirmar que Argentina contaba con el respaldo de la FIFA y del "marketing" que rodea al Mundial. Sus declaraciones generaron una enorme repercusión y alimentaron la polémica que dejó uno de los encuentros más vibrantes de los octavos de final.