San Lorenzo oficializó la venta de Jhohan Romaña por una irrisoria cifra: qué club lo compró

A través de un comunicado, San Lorenzo confirmó la salida del zaguero colombiano, que se va por una cantidad de dinero que llamó poderosamente la atención.

La novela llegó a su fin. Tras meses de incertidumbre, San Lorenzo publicó un comunicado oficial confirmando la salida de Jhohan Romaña, quien finalmente seguirá su carrera en el exterior y ya fue presentado como refuerzo del León de México.

San Lorenzo vendió a Romaña: los detalles de la transferencia La operación, sin embargo, dejó más dudas que certezas por el dinero que ingresará a las arcas del club de Boedo: recibirá un resarcimiento de US$ 800.000 por su máxima figura y el jugador con mayor valor del plantel. Además, se quedará con un 10% de plusvalía para una futura venta.

Desde la dirigencia explicaron que, cuando asumió la actual Comisión Directiva, le ofrecieron a Romaña renovar si contrato (vencía en diciembre de 2026) con una importante mejora salarial. Sin embargo, el colombiano rechazó la propuesta porque ya tenía decidido marcharse al exterior.

De hecho, contaba con un acuerdo para llegar al León como jugador libre en enero de 2027, por lo que San Lorenzo prefirió negociar ahora y asegurarse un ingreso antes que perderlo sin cobrar un solo dólar. La operación también incluyó la cancelación de la deuda que el club mantenía con el zaguero colombiano: el equipo argentino abonará 65.000 dólares -monto que será descontado del resarcimiento-, mientras que los mexicanos pagarán los 69.000 restantes.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que ha alcanzado un acuerdo con el Club León (México) para la salida del futbolista Jhohan Romaña.



Todos los detalles https://t.co/jmix4E3hMQ pic.twitter.com/KmXFWquLfB — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 8, 2026 La oferta de Boca era mucho más superior, pero... Lo que vuelve todavía más llamativa la venta es que, hace algunas semanas, Boca había puesto sobre la mesa una oferta de US$ 3.000.000 por el pase de Romaña. Sin embargo, en Boedo nunca estuvieron dispuestos a negociar con el Xeneize por el fuerte rechazo que hubiera generado entre los hinchas.