La senadora de Paraguay contraatacó a Mbappé por su polémica actitud con Orlando Gill: "Este hijo de p... le niega la mano"

Después del fuerte cruce que protagonizaron en los últimos días por los polémicos mensajes de la legisladora contra Kylian Mbappé, la historia sumó un nuevo y explosivo capítulo. Esta vez, Celeste Amarilla aprovechó una sesión del Senado de Paraguay para volver a disparar munición gruesa.

Celeste Amarilla redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Kylian Mbappé La senadora recordó el tenso cruce entre el capitán de Francia y Orlando Gill, el arquero de la Albirroja, tras el partido de octavos del Mundial y lanzó una durísima crítica. "Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara", arremetió.

En la misma intervención, Amarilla insistió en que la actitud del delantero del Real Madrid no representa a su país. "Lo que hizo no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca", sostuvo. Luego fue más allá y expuso: "Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé".

Celeste Amarilla redobló la apuesta contra Kylian Mbappé. Video: Senado TV El repudiable mensaje que había publicado la senadora y la respuesta del francés en X La polémica había estallado días atrás, cuando la senadora paraguaya publicó en sus redes sociales un mensaje de fuerte contenido discriminatorio contra el campeón del mundo. "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo", escribió. Ante el repudio masivo, lo terminó borrando, pero no evitó una inmediata reacción de la Federación Francesa de Fútbol.

Después de ese comunicado, el propio Mbappé decidió responder sin vueltas y con un mensaje igual de contundente. "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición...", disparó, entre otras cosas, el 10 de los galos.