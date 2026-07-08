"Mi rival es Marruecos, no el árbitro": la reacción de Francia a la designación de Facundo Tello como árbitro

El plantel francés evitó alimentar sospechas por el quinteto arbitral argentino designado para el cruce ante Marruecos por los cuartos de final.

La designación de Facundo Tello como árbitro principal para el partido entre Francia y Marruecos volvió a poner el foco en el arbitraje durante el Mundial 2026. La FIFA eligió un quinteto íntegramente argentino para el cruce de cuartos de final, pero desde el seleccionado francés buscaron alejarse de la polémica.

Tello estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Darío Herrera y Cristian Navarro ocuparán los roles de cuarto y quinto árbitro. La decisión llamó la atención porque es la primera vez en este Mundial que todo el equipo arbitral pertenece al mismo país, en un contexto en el que Argentina continúa en carrera y Francia aparece como uno de los candidatos al título.

La terna arbitral de Francia-Marruecos, con Facundo Tello a la cabeza. FIFA Pese al ruido generado alrededor de la designación, en el plantel francés eligieron no alimentar sospechas. Dayot Upamecano fue uno de los primeros en marcar la postura interna: “No me voy a centrar en quién será el árbitro. Nunca hemos hecho eso antes, nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo más importante”.

El otro jugador de Francia que busco restarle importancia En la misma línea se expresó Robin Risser, tercer arquero del seleccionado francés, quien apuntó contra el clima de especulación previo al partido. “No debemos caer en la paranoia; es su papel generar expectación”, señaló, en referencia al tratamiento mediático de la designación arbitral.

Risser también vinculó el tema con la final del Mundial 2022, aunque evitó convertirlo en una acusación. “Existe cierta amargura desde hace algunos años, tras la última final, pero eso es parte del juego. Si estos árbitros están ahí, es porque están a la altura de la competición”, afirmó. Luego reforzó la idea: “Si estos árbitros están aquí, es porque están al nivel de la competición”.