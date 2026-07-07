Así será el resultado de Francia vs. Marruecos, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó el presente de Francia y Marruecos y anticipó cuál sería el resultado del duelo por los cuartos de final de la Copa Mundial.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 17:00 en el Boston Stadium y definirá a uno de los semifinalistas del torneo, que luego enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica.

En la previa del partido, la inteligencia artificial analizó el presente de ambas selecciones, sus estadísticas recientes y el rendimiento mostrado durante el Mundial para elaborar un pronóstico sobre cómo podría desarrollarse el encuentro.

El resultado que predice la inteligencia artificial Según el análisis de la IA, Francia parte con una leve ventaja y se impondría por 2 a 1 en un partido muy parejo. El modelo considera que el conjunto dirigido por Didier Deschamps tiene una mayor capacidad para resolver encuentros de alta exigencia, incluso cuando no logra desplegar su mejor versión futbolística.

La predicción también tiene en cuenta que Francia llega tras una trabajada victoria por 1 a 0 frente a Paraguay, mientras que Marruecos arriba con la confianza de haber goleado 3 a 0 a Canadá, un resultado que refleja el gran momento ofensivo del seleccionado africano.