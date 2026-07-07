¿Devolución de gentilezas? Facundo Tello será el árbitro de un partido de cuartos de final

La FIFA anunció que Facundo Tello impartirá justicia en un duelo clave de la antepenúltima instancia eliminatoria de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 entra en instancias definitivas y cada decisión que se tome tiene los ojos de todo el planeta encima. Los arbitrajes, por supuesto, son uno de los temas más sensibles y la elección de los mismos siempre despiertan mucha atención. En ese sentido, Facundo Tello tendrá la oportunidad de volver a mostrarse.

El juez argentino ya dirigió dos partidos en este certamen: el 1-1 entre Canadá y Bosnia por la fecha 1 de la fase de grupos, y el 1-0 de Sudáfrica a Corea del Sur por la fecha 3. Y en cuartos de final, le tocará impartir justicia en un duelo clave, ya que será el que esté al frente del choque entre Francia y Marruecos este miércoles desde las 17.00.

Facundo Tello será el árbitro de Francia-Marruecos La terna arbitral de Francia-Marruecos, con Facundo Tello a la cabeza. FIFA El colegiado oriundo de Bahía Blanca será acompañado en el campo por una terna completamente argentina. Juan Pablo Belatti será el asistente 1, Gabriel Chade el asistente 2, Darío Herrera hará las veces de cuarto árbitro mientras que Cristian Navarro fue designado como suplente. La organización aún no dio a conocer quiénes estarán en el VAR.

El hecho de que un cuerpo arbitral argentino sea el encargado de dirigir a Francia llamó un tanto la atención, sobre todo teniendo en cuenta que para el partido de octavos de este martes entre Argentina y Egipto de este martes hubo una terna íntegramente francesa, tanto en campo como en el VAR, con Francois Letexier a la cabeza.