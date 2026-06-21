Mundial 2026: Facundo Tello y Yael Falcón Pérez fueron designados para la definición de un grupo clave

Tras haber dirigido en la fecha 1, los árbitros argentinos ya saben en qué otros dos partidos de la Copa del Mundo impartirán justicia. Los detalles.

El Mundial 2026 sigue avanzando y, en medio de la pelea de las selecciones por meterse en la próxima ronda, también hay árbitros que empiezan a ganarse su lugar en base a rendimiento. En ese contexto, dos jueces argentinos volvieron a recibir el voto confianza: Facundo Tello y Yael Falcón Pérez fueron nuevamente designados para dirigir partidos claves en la definición de la fase de grupos.

Ambos venían de un debut sólido en la Copa del Mundo (Tello en Canadá 1- 1 Bosnia y Falcón Pérez en Suecia 5-1 Túnez), algo que no es menor en un torneo donde cada decisión es mirada con lupa. La FIFA suele rotar a los árbitros en función de su desempeño, y en estos casos la evaluación fue positiva. Ninguno de los dos impartirá justicia en lo que resta de la segunda jornada, pero si lo harán en la tercera y definitiva.

Tello y Falcón Pérez, designados para la definición del Grupo A del Mundial En el caso de Falcón Pérez, su segundo compromiso será nada menos que un cruce con contexto pesado: República Checa ante México, este miércoles 24 a las 22 (hora argentina) en el mítico Estadio Azteca. Estará acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, en un partido que puede definir posiciones importantes dentro del grupo. El combinado anfitrión tiene 6 puntos y ya aseguró su clasificación a 16avos de final como primero, mientras que los checos tienen una unidad y están obligados a ganar para soñar con la próxima ronda.

Por su parte, Tello también tendrá en el cierre del Grupo A, en el otro duelo entre Sudáfrica (1 punto) y Corea del Sur (3) -mismo horario pero en Monterrey-. Será un partido con mucho en juego pensando en los mata-mata y contará con el respaldo de las líneas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.