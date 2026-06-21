Tomá nota, Leo: el arquero de Austria calentó la previa con Argentina con un picante mensaje para Messi

A Alexander Schlager le preguntaron qué le genera jugar contra Lionel Messi y reveló una particular preferencia que se volvió viral. Qué dijo.

Schlager (arquero de Austria) y una picante frase que involucra a Messi a horas de enfrentarlo en el Mundial.

La Selección argentina ya tiene la cabeza puesta en el choque del lunes frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Sin embargo, antes de que empiece a rodar la pelota, una declaración de un rival le puso el toque de picante que le faltaba a la previa.

Resulta que a Alexander Schlager, el experimentado arquero del combinado europeo, le preguntaron qué significaba enfrentar a Lionel Messi, que viene de un histórico hat-trick en el debut frente a Argelia para alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales. Entre risas, metió una frase que no tardó en recorrer las redes.

El arquero de Austria reveló una particular preferencia a horas de enfrentar a Messi y compañía "En principio, soy más del tipo de Cristiano Ronaldo", sentenció. La chicana, igual, quedó ahí nomás. Porque enseguida el arquero del Red Bull Salzburgo dejó en claro que siente una enorme admiración por Leo. "Es un jugador que durante mucho tiempo ha rendido a un nivel tan bueno. Sería una osadía decir o intentar decir algo en su contra", reconoció, evitando alimentar cualquier polémica.

La picante frase del arquero de Austria antes de jugar con Argentina. Video: ESPN Es más, Schlager hasta destacó el peso que tiene Messi dentro de la cancha y cómo condiciona a cualquier rival. "Tiene una presencia increíble y se nota en su equipo. Lo que genera cuando está en la cancha y la vibra que transmite. Tenemos muchas ganas de jugar contra él y vamos a hacer todo lo posible para frenarlo", aseguró.

Con elogios, una chicana amistosa y mucho respeto, Schlager ya empezó a jugar su partido. Del otro lado estará Messi, que llega encendido tras estreno soñado y buscará volver a ser determinante para que la Scaloneta selle su clasificación a la próxima ronda.