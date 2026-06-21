Clase magistral de Japón, que goleó 4-0 a Túnez en el partido N° 1.000 de la historia de los Mundiales

Con goles de Kamada al minuto 4, Ueda a los 31' y los 84', e Ito a los 69', Japón aplastó a Túnez, que quedó eliminada en la fecha 2 de la Copa.

En el partido N° 1.000 de la historia de la Copa del Mundo, Japón reafirmó su papel de candidata sorpresa y aplastó por 4-0 en el Estadio BBVA de Guadalupe a Túnez, que quedó eliminada del Mundial 2026 con dos goleadas recibidas y cambio de DT en dos fechas jugadas. Por este Grupo F, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia.

Los Samuráis Azules fueron ampliamente superiores de principio a fin. Un tanto tempranero de Daichi Kamada a los 4 minutos y un golazo de Ayase Ueda a los 31' comenzaron a sentenciar la historia en el primer tiempo, mientras que Junya Ito a los 69' y otra vez Ueda a los 84' redondearon la goleada en el complemento.

El gol de Kamada para el 1-0 de Japón DSports El combinado nipón salió a proponer el partido y en el minuto 4 tomaron ventaja con un gol de Kamada a pase de Keito Nakamura, después de lo cual los asiáticos impusieron condiciones con dominio en la mitad de la cancha. En el 9', Kamada pisó el área con peligro y las Águilas de Cártago se salvaron con una oportuna aparición del zaguero Dylan Bronn; un minuto después fue el guardameta Aymen Dahmen, quien evitó el gol, en un ataque peligroso de Takehiro Tomiyasu.

El golazo de Ueda para el 2-0 de Japón ¡¡GOLAZO DE JAPÓN PARA AMPLIAR LA VENTAJA!!



Ueda se hizo el espacio y sacó un TREMENDO derechazo para el 2-0 sobre Túnez. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zBYsWQwNdS — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026 Túnez hizo ajustes, su línea de cinco defensores detuvo a los japoneses, pero en el minuto 31 el elenco que dirige Hajime Moriyasu amplió la diferencia con un remate de derecha de Ueda, al ángulo desde fuera del área, con asistencia de Kou Itakura.

Japón bajó el ritmo en el cierre de la primera mitad y aunque comenzó la segunda con el control de la posesión no inquietó a la defensa tunecina hasta que en el 69' Ueda aprovechó un error de Mohamed Ben Hmida y le puso una pelota a Ito, quien anotó de derecha.