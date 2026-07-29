Terremoto en Japón: suben a 18 los muertos y sigue la búsqueda de atrapados

Japón sufrió ayer un terremoto muy fuerte, de 7,1 de intensidad en el sudoeste del país. Las autoridades revelan número de muertos, mientras trabajan.

Japón tuvo un terremoto muy fuerte en el sudoeste de la isla. Foto: Efe

Los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón ascienden ya a 18, según datos del Gobierno central y de la prefectura de Kumamoto, mientras los equipos de rescate trabajan contra reloj este miércoles para encontrar supervivientes atrapados bajo escombros de edificios.

A los 13 muertos avanzados a primera hora por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se añaden ahora otros cinco por el derrumbe de una chimenea en la planta de Yatsushiro de Nippon Paper Industries.

Así lo afirmó un portavoz de la prefectura de Kumamoto en una rueda de prensa. Cuatro personas podrían permanecer además enterradas bajo los escombros, añadió el portavoz local.