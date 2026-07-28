Varias personas quedan atrapadas en un centro comercial tras un terremoto de magnitud 7,1 en Japón

Varias personas quedaron atrapadas en el interior de un centro comercial tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el suroeste de Japón, según informan las autoridades.

Algunos medios locales indican que se produjo una explosión en el establecimiento de tiendas Aeon Mall, en la región de Kumamoto, luego del sismo.

El terremoto fue registrado en el interior de la isla de Kyushu a las 16:27 hora local (07:27 GMT). Las autoridades ordenaron a más de 150.000 personas que se trasladaran a centros de evacuación. También emitieron una breve alerta de tsunami que se levantó en menos de una hora.

En la localidad de Kashima, "se derrumbó la segunda planta de un complejo comercial, dejando a muchas personas atrapadas en su interior", señaló el cuerpo de bomberos en un comunicado.

Japón es uno de los países más propensos a los terremotos del mundo, con unos 1.500 sismos al año.

La agencia meteorológica advirtió de fuertes réplicas, dado que el epicentro se encuentra a poca profundidad: 10 km. Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK muestran carreteras y puentes agrietados, así como varios edificios en llamas.

"Todavía estamos evaluando el número de heridos y los daños materiales, pero me han informado de que ya se han producido varios heridos", declaró el martes la primera ministra Sanae Takaichi.

Atención y calma

Según informó la NHK, cerca de 10 de los heridos se encontraban en una residencia de ancianos y al menos 50 personas están siendo atendidas en el hospital.

Los servicios ferroviarios han quedado suspendidos y se ha cortado el suministro eléctrico a miles de hogares.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, afirmó que se habían desplegado equipos de primera respuesta, entre ellos las Fuerzas de Autodefensa de Japón, los bomberos y la guardia costera.

Getty Images Las autoridades pidieron a la población que se mantenga atenta a las anuncios e informaciones sobre la situación.

"Instamos a los residentes de las zonas donde el temblor ha sido especialmente intenso a que presten mucha atención a la información sobre evacuaciones difundida por las autoridades locales a través de la radio, la televisión e Internet, y a que actúen con calma", declaró.

La Agencia Internacional de Energía Atómica publicó en X que el terremoto "no causó daños ni problemas de seguridad en la central nuclear de Sendai, situada a unos 100 km del epicentro, y que esta sigue en funcionamiento".

"La AIEA seguirá vigilando la situación".

BBC

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FUENTE: BBC