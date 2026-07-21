La práctica japonesa que ayuda a proteger los árboles del jardín durante el invierno

En algunos jardines de Japón , la llegada del frío viene acompañada de una imagen bastante particular: los troncos de los árboles aparecen rodeados por gruesas fajas de paja. Esta práctica, conocida como komomaki, se utiliza desde hace siglos para cuidar especialmente los pinos del jardín durante el invierno.

La técnica consiste en colocar alrededor del tronco una estera fabricada con paja de arroz y sujetarla firmemente con cuerdas. La cobertura crea un espacio cálido y protegido que atrae a las larvas de ciertos insectos, que buscan refugio cuando bajan las temperaturas.

La idea tradicional es que las plagas permanezcan dentro de la paja durante los meses fríos. Poco antes de la primavera, las bandas se retiran y se destruyen para evitar que los insectos vuelvan a subir por el árbol y dañen sus hojas o ramas. El komomaki se desarrolló en Japón durante el período Edo y se empleó principalmente para combatir a la polilla del pino.

Para reproducir esta práctica en el jardín, se necesita una estera de paja natural, arpillera u otro material transpirable. La cobertura debe colocarse alrededor de la parte media o baja del tronco, sin ajustarla demasiado, ya que una presión excesiva puede retener humedad y afectar la corteza .

La instalación suele realizarse al comienzo del invierno. Luego, antes de que suban las temperaturas, el material debe retirarse con cuidado y revisarse lejos de otras plantas. No conviene dejarlo colocado durante todo el año, debido a que podría transformarse en un refugio permanente para insectos y hongos.

A diferencia de otros métodos para proteger árboles del frío, el komomaki no busca abrigar directamente la planta. Su función histórica es atraer determinadas larvas hacia la paja y facilitar su eliminación antes de que recuperen su actividad en primavera.

Una tradición japonesa que también genera dudas

Aunque la imagen de los troncos envueltos continúa siendo habitual en algunos jardines tradicionales de Japón, la eficacia del komomaki ha sido cuestionada. Investigaciones realizadas en el castillo de Himeji encontraron que una parte importante de los insectos refugiados en la paja eran especies beneficiosas y no las plagas que se pretendía combatir.

Por ese motivo, la práctica debe tomarse como una técnica de control puntual y no como una solución garantizada para cualquier problema del jardín. Antes de aplicarla, resulta importante identificar qué insectos afectan al árbol y consultar a un especialista cuando exista una infestación importante.

El komomaki sigue llamando la atención por su sencillez y por la particular apariencia que les da a los árboles. Además de mantener viva una antigua costumbre japonesa, puede servir para observar con mayor atención la presencia de insectos en el jardín, siempre que la paja se coloque y retire en el momento indicado.