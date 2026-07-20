Si tenés una naranja, tenés el truco perfecto para atraer mariposas al jardín

El secreto para ver más mariposas en tu jardín está en una fruta común. Te contamos cómo usar la naranja para atraerlas.

Un jardín con mariposas es sinónimo de vida y belleza. Y aunque cada vez vemos menos a estos pequeños insectos, hay un sencillo truco para atraerlos que incluye una fruta que casi todos tienen en casa.

El tip consiste en colocar rodajas de naranja madura en el jardín para ofrecerles un festín de azúcares y líquidos esenciales. Las mariposas no solo se alimentan del néctar de las flores, sino que también se sienten atraídas por las frutas jugosas y en proceso de fermentación.

Recomendaciones para usar la naranja en el jardín Pero para que el truco funcione hay dos consideraciones clave: por un lado, la naranja tiene que estar madura y blanda; por el otro, debe estar cortada en rodajas exponiendo la pulpa, de modo que puedan acceder al jugo con facilidad.

Las naranjas maduras actúan como un potente imán para las mariposas. Archivo Es recomendable ubicar las naranjas en un plato playo, una bandeja o suspendidas de una rama, siempre en zonas soleadas y protegidas del viento. Así, las mariposas se posarán sobre la fruta y se quedarán quietas mientras absorben los nutrientes.