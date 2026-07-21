Javier Milei dijo que la Selección argentina decidió no hacer festejos "frente a la tristeza"

El presidente Javier Milei explicó que los jugadores de la Selección argentina decidieron no realizar festejos tras su regreso al país después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y describió a Lionel Messi como "el mejor jugador de todos los tiempos".

"A los jugadores hasta se les dio la opción de seis posibles distintos festejos. Ellos, evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos ", expresó el mandatario durante una entrevista con la señal LN+, en la que afirmó que se trata del equipo "más importante de la historia argentina".

En los últimos días, Milei había ofrecido al seleccionado que festejara en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) en caso de consagrarse, y tras la derrota del domingo ofreció decretar un feriado nacional para que los futbolistas pudieran celebrar el subcampeonato junto a la afición, algo que finalmente no sucederá.

Consultado por la decisión de Lionel Messi y otros jugadores de no regresar este lunes junto al resto de la delegación argentina, instó a "respetar la decisión que hayan tomado los jugadores" y opinó sobre Messi en particular: " Yo no creo que sea un momento en el cual él se sienta bien y eso también hay que tomarle el punto ".

"Me parece que tenemos tanto para agradecer a Messi por todas las cosas maravillosas que hizo desde un campo de juego, a los que nos gusta el fútbol, no hay palabras para describir", añadió, al tiempo que lo describió como "el mejor jugador de todos los tiempos".

El análisis de Javier Milei sobre la Selección argentina

Por otra parte, consideró que el subcampeonato es "un logro enorme" y destacó que durante el mundial los futbolistas argentinos "siempre han tenido una posición y unas actitudes siempre mesuradas, hasta en momentos donde el árbitro ha tenido comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino en algunos partidos, han reaccionado de una manera muy mesurada, prolija, y siempre se han caracterizado por pelear hasta el final".

"Este domingo el partido nos fue muy adverso, aun así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar de que el transcurso del partido no fue nada favorable para Argentina", analizó sobre la derrota ante España, equipo al que describió como "un enorme rival".

El regreso de la Selección argentina al país

Parte de los jugadores de la selección argentina de fútbol y miembros del cuerpo técnico regresaron este lunes a Argentina, donde fueron recibidos al son de la popular canción de aliento 'Muchachos', interpretada por la banda del cuerpo de Granaderos del Ejército argentino.

El plantel se trasladó hasta el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, cerca del aeropuerto, montados en un ómnibus descapotable con los colores de la albiceleste, desde el cual saludaron a los cientos de aficionados apostados al costado de la carretera con carteles y banderas albicelestes.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeón con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

FUENTE: EFE