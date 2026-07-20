A pesar de la expectativa, no habrá feriado nacional por la llegada de la Selección argentina

La llegada parcial de la Selección y la decisión de no realizar un acto multitudinario canceló todo tipo de posibilidades de un feriado nacional.

La posibilidad de que el Gobierno nacional decrete un feriado por la llegada de la Selección argentina llegó a su fin luego de la incertidumbre que se generó en torno a la Selección argentina y su vuelta al país. Con el correr de las horas se conoció que el plantel regresa al país de manera parcial y sin Lionel Messi, quien permaneció en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul.

La delegación aterrizará este lunes alrededor de las 19 en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Nueva York. Sin embargo, varios futbolistas no viajaron a Buenos Aires, ya que partirán directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. La lista de jugadores que no viajan se completó con Enzo Fernández, Julián Álvarez, Simeone, Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez.

En este contexto, la posibilidad de un recibimiento multitudinario perdió valor. Incluso, desde el entorno de la Selección confirmaron que no habrá una visita a la Casa Rosada, uno de los escenarios que se había mencionado en las últimas horas y que tampoco quieren algo masivo.

La expectativa por un eventual feriado surgió luego de un mensaje del presidente Javier Milei, quien había anticipado que la jornada sería declarada no laborable si los jugadores y el cuerpo técnico decidían realizar un festejo con los hinchas. Sin embargo, tras la derrota en la final frente a España y con buena parte del plantel tomando distintos rumbos, ese escenario aparece hoy mucho más lejano.

La propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que algunos integrantes del plantel partirán desde Estados Unidos hacia otros destinos para sumarse a sus clubes o iniciar su período de descanso, por lo que solo una parte de la delegación regresará a la Argentina.