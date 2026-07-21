Javier Milei acusó al kirchnerismo de "panquequear" con la Selección argentina: "Maltrataron a los jugadores"

El presidente Javier Milei volvió a lanzar fuertes críticas contra el kirchnerismo. En un análisis sobre el impacto social y político que tuvo el Mundial 2026, sostuvo que la oposición utilizó el desempeño de la Selección argentina para instalar versiones falsas y cuestionó con dureza su accionar.

Según expresó, desde ese sector político primero hubo críticas hacia los futbolistas y, una vez que comenzaron a llegar los resultados deportivos, cambiaron de postura.

“ Lo que hicieron fue mostrar una actitud de miserabilidad . Primero maltrataban a los jugadores con definiciones verdaderamente muy hirientes y después panquequearon ”, afirmó durante una entrevista telefónica con el periodista Luis Majul en LN+.

Durante la entrevista, el mandatario rechazó de manera categórica las versiones que lo vinculaban con un supuesto enfrentamiento con el plantel argentino. “Digo yo, ¿cómo me voy a enojar con los jugadores? No tiene sentido”, aseguró.

Además, sostuvo que esas versiones formaron parte de una campaña de desinformación impulsada por la oposición y denunció que incluso se manipularon declaraciones suyas. “He visto cómo han editado reportajes míos para hacer que yo diga cosas que no dije de ninguna manera”, manifestó.

Milei denunció la difusión de noticias falsas

El jefe de Estado sostuvo que el kirchnerismo recurrió a la fabricación de información falsa para perjudicarlo y cuestionó ese tipo de prácticas. “¿Son unos psicópatas?”, se preguntó al referirse a quienes, según él, instalaron esas versiones.

Al mismo tiempo, diferenció el debate político de la difusión de información falsa. “Cuando usted opina con respeto, yo no tengo problema en la disidencia, o que se tenga una visión alternativa sobre las cosas, y me parece que las podemos debatir”, señaló.

Sin embargo, endureció nuevamente el tono al afirmar: “Esta gente miente, fabrica mentiras, dice cosas verdaderamente aberrantes”.

La definición más dura del Presidente

Sobre el cierre de la entrevista, Milei vinculó esas conductas con una evaluación general del kirchnerismo y dejó una de las frases más contundentes de su intervención. “Esto sirvió para ver la miserabilidad de un espacio político, donde alteran declaraciones, tergiversan... bueno, es lo que nos toca superar”, expresó.

Finalmente, concluyó: “El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia”.