La postura del Gobierno de Mendoza ante el posible feriado anunciado por Javier Milei

Luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, el presidente Javier Milei publicó un confuso mensaje en sus redes sociales anunciando que será feriado nacional cuando regresen al país los jugadores argentinos . Sin embargo, con el correr de las horas esa posibilidad se fue diluyendo y desde el Gobierno de Mendoza fijaron una postura respecto al anuncio presidencial.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", publicó Milei durante la noche del domingo en su cuenta de X.

El plantel del seleccionado argentino arribaría al país durante la tarde de este lunes, por lo que se generó incertidumbre sobre los posibles festejos y el eventual feriado anunciado por Milei.

La delegación encabezada por el director técnico Lionel Scaloni aterrizará en el Aeropuerto de Ezeiza y la bienvenida estará a cargo de una guardia de granaderos, que realizará el recibimiento protocolar.

Una vez finalizado el desembarque, los integrantes de la Selección serán trasladados en helicópteros, con destino al predio de la AFA en Ezeiza, donde concluirá el operativo dispuesto para el regreso del equipo nacional.

En este contexto, la posibilidad de un recibimiento multitudinario se diluyó con el correr de las horas y por ende un potencial feriado para este lunes o martes.

La postura del Gobierno provincial

Desde el Gobierno de Mendoza ratificaron este lunes por la mañana el funcionamiento normal de la administración pública y el ámbito privado en toda la provincia para esta jornada, que también coincidía con el retorno a clases tras el receso invernal.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, confirmó que no hay novedades sobre un eventual feriado nacional. Alf Ponce Mercado / MDZ

“Todavía no tenemos noticias. Ayer vimos un tweet del presidente que dijo que cuando los jugadores y el equipo decidan venir a festejar él estaba dispuesto a declarar feriado nacional. A esta hora no tenemos ninguna novedad”, manifestó este lunes por la mañana el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

El representante del Ejecutivo provincial señaló que en caso de declararse un feriado nacional la medida alcanzaría a todo el país, incluida Mendoza. “No necesitamos adherir, es nacional por lo tanto incluye a todas las provincias”, aclaró.

“Nosotros dijimos desde el viernes que hoy se trabajaba normalmente en la provincia. Hoy empezaban las clases y tenemos actividad normal”, expresó el ministro del gobierno de Alfredo Cornejo.