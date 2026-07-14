Piden que Javier Milei decrete feriado por el partido de Argentina - Inglaterra

Desde un sindicato alineado con el kirchnerismo hasta el exlegislador libertario Ramiro Marra, Javier Milei recibió varias solicitudes para que mañana sea feriado nacional.

El futbol une pasiones en todo el mundo, más allá de las diferencia religiosas e ideológicas, y la Argentina no es la excepción. El sindicalista K Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y el ex legislador porteño Ramiro Marra (La Libertad Avanza) se unieron en un mismo reclamo al presidente Javier Milei: que declare feriado por el partido de la Selección contra Inglaterra.

"Presidente, decrete feriado nacional para el día de mañana. Tenemos en frente una batalla TITÁNICA que requiere la presencia e hinchada de todo argentino", pidió Marra en redes sociales.

Además, remarcó que "hay momentos que quedan grabados para siempre en la historia de un país, mañana puede ser uno de ellos".

En distintos momentos de su carrera, Marra mostró su fanatismo por el fútbol, al punto tal que viajó a Estados Unidos para seguir a la selección argentina en el Mundial 2026. En la Argentina suele asistir a la Bombonera para ver los partidos de Boca.

El pedido de los estatales para que Javier Milei dicte feriado este miércoles En tanto, Aguiar, que se encuentra en la vereda ideológica opuera a la del exlegislador, comentó que "el encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo". "Se trata de un encuentro de ENORME TRASCENDENCIA CULTURAL e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional".