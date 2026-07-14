Scaloni define el equipo para jugar ante Inglaterra: el histórico que podría salir del once

La Selección argentina se prepara para la semifinal del Mundial 2026 y Scaloni evalúa una modificación de peso respecto al equipo que eliminó a Suiza.

Lionel Scaloni define los últimos detalles de la formación que este miércoles enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y, aunque la base del equipo se mantendría, una de las principales novedades podría ser la salida de Rodrigo De Paul del once inicial.

Después de repetir la formación por cuarta vez en todo su ciclo durante el triunfo por 3-1 sobre Suiza, el entrenador analiza realizar un retoque en la mitad de la cancha. La línea de cinco, por el momento, no aparece entre las alternativas, por lo que cualquier variante se produciría en el mediocampo.

Rodrigo De Paul podría salir del once titular para enfrentar a Inglaterra Rodrigo De Paul podría salir del once titular para enfrentar a Inglaterra. DPA De Paul es quien reúne más posibilidades de dejar su lugar. El volante del Inter Miami ya había estado cerca de salir frente a Egipto y fue reemplazado tanto en ese encuentro como ante Suiza, un dato que alimenta la posibilidad de que Scaloni apueste por una variante para el choque frente a los ingleses.

Los principales candidatos para ocupar ese lugar son Nicolás González y Giuliano Simeone. El futbolista del Atlético de Madrid se convirtió en uno de los cambios habituales del cuerpo técnico durante el torneo y respondió cada vez que ingresó. En caso de ser titular, podría ubicarse por la banda izquierda, obligando a una reorganización del resto del mediocampo. Simeone, en cambio, ofrece un perfil más ofensivo y suele desempeñarse por el sector derecho, aunque su presencia desde el arranque sería una sorpresa, ya que apenas fue titular ante Jordania en esta Copa del Mundo.