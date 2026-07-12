¡La Selección argentina le ganó 3-1 a Suiza en el suplementario y jugará la semifinal ante Inglaterra!

La Selección argentina le gana 3-1 a Suiza en el encuentro correspondiente a los cuartos de final por un lugar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En un clima de respeto y emoción, el partido comenzó con un sentido minuto de silencio en memoria de Jayden Adams, el futbolista sudafricano que había participado del Mundial 2026 y cuyo fallecimiento conmocionó al mundo del fútbol. Además, los jugadores de la Selección argentina lucieron una cinta negra en homenaje a Antonio Rattín, una de las grandes leyendas de la historia albiceleste.

Suiza tomó la iniciativa en el arranque y domina la posesión de la pelota en los primeros minutos. El conjunto europeo se instaló en campo argentino, mueve el balón con paciencia y obliga al equipo de Lionel Scaloni a replegarse cerca del área defendida por Emiliano Martínez. Por ahora, la Albiceleste apuesta al orden defensivo y espera encontrar espacios para salir de contraataque.

La posición de Leandro Paredes, cerca de Granit Xhaka (el cerebro de Suiza), una de las claves de Argentina en el partido.

Argentina avisó por primera vez en el partido a los 9'. Alexis Mac Allister recibió en la puerta del área y sacó un remate de derecha desde la medialuna que se desvió en un defensor suizo. La jugada terminó en córner y encendió a la Albiceleste, que empezó a encontrar espacios cerca del área rival.

Alexis Mac Allister puso el 1-0 de Argentina ante Suiza

Mac Allister puso el 1-0 de Argentina ante Suiza Telefe

Tras el segundo tiro de esquina consecutivo ejecutado por Lionel Messi, el propio Alexis Mac Allister anticipó a todos en el primer palo y conectó un preciso cabezazo que se metió junto al segundo poste. La Selección golpeó en su primera llegada clara y se puso 1-0 arriba cuando apenas se jugaban 10 minutos del primer tiempo. El mediocampista del Liverpool volvió a aparecer en un momento clave para darle tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni.

Suiza volvió a acercarse con peligro a los 20 minutos cuando Michel Aebischer habilitó a Djibril Sow, que probó desde media distancia, aunque encontró bien ubicado a Emiliano Martínez, quien controló sin dar rebote. Con el paso de los minutos, Argentina empezó a sufrir más de la cuenta. Dos pérdidas consecutivas de Rodrigo De Paul sobre el sector derecho dejaron espacios para los ataques suizos y obligaron a intervenir nuevamente al Dibu, clave para sostener la ventaja en el tramo más complicado de la primera etapa.

Dibu Martínez salvó el empate de Suiza

LICHA Y DIBU SALVARON A ARGENTINAEntre los Martínez impidieron que Embolo concretara el empate para Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bU8GEdz6q8 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Argentina cerró la primera mitad con algo de tensión. A los 41 minutos, Leandro Paredes cometió una infracción cerca del área sobre el sector derecho y le dio a Suiza una peligrosa oportunidad con pelota parada. Lo mejor fue que a Remo Freuler la pelota no le hizo la comba y se fue muy desviada.

Con el cabezazo de Alexis Mac Allister a los 10 minutos, la Selección argentina se marcha al descanso con ventaja por 1-0 frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina arrancó el segundo tiempo con otra actitud y estuvo cerca de ampliar la ventaja. A los 4 minutos, Nahuel Molina picó al vacío tras un gran pase de Lionel Messi, tenía la opción de asistir a Julián Álvarez en el medio, pero optó por definir cruzado y su remate se fue ancho.

Dos minutos después fue la Araña quien probó suerte con un disparo que se desvió en la defensa y terminó en córner. En medio del buen momento de la Albiceleste, Leandro Paredes encendió las alarmas al quedar tendido sobre el césped con molestias en una rodilla, aunque decidió continuar tras recibir atención médica.

A los 15 minutos, Suiza volvió a inquietar con un cabezazo de Breel Embolo, pero Emiliano Martínez respondió con seguridad y se quedó con la pelota para mantener el 1-0. Sobre los 20' Sow ganó en el área y luego Xhaka sacudió de media distancia, pero otra vez el arquero argentino estuvo muy seguro.

El partido dio un giro inesperado en apenas cuatro minutos. A los 22, Dan Ndoye recibió un preciso pase filtrado a espaldas de la defensa argentina y definió por abajo ante la salida de Emiliano Martínez para marcar el 1-1 en Kansas City.

¡¡HAY PARTIDO EN KANSAS!! Ndoye armó una gran jugada y definió al segundo palo para el 1-1 de Suiza vs. Argentina.



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Sin embargo, la reacción albiceleste llegó rápidamente gracias a una intervención del VAR. A los 26 minutos, el árbitro había amonestado a Leandro Paredes por una supuesta infracción sobre Breel Embolo, pero tras revisar la acción detectó que el delantero suizo había simulado el contacto. La tarjeta fue anulada para el mediocampista argentino y Embolo, que ya estaba amonestado, recibió la segunda amarilla y dejó a Suiza con diez jugadores para el tramo final del encuentro.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Lionel Scaloni movió el banco en busca de recuperar el control del partido y aprovechar el hombre de más. A los 35 minutos dispuso el ingreso de Nicolás González por Nicolás Tagliafico para darle mayor profundidad al ataque.

Cuatro minutos más tarde, Lionel Messi estuvo cerca de devolverle la ventaja a la Selección: recibió un pase de Leandro Paredes, intentó definir por encima de Gregor Kobel y, aunque el juez de línea levantó la bandera por posición adelantada, el arquero suizo respondió con una gran atajada. El capitán estaba habilitado.

¡KOBEL SE HIZO GIGANTE ANTE MESSI!



El arquero suizo le atajó el mano a mano al capitán argentino, aunque la jugada luego fue invalidada por fuera de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YSoIaV6dKQ — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

A los 40, el DT argentino realizó otras dos modificaciones ofensivas con los ingresos de Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez en reemplazo de Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, decidido a ir en busca del triunfo en los minutos finales.

A los 44 minutos, Nicolás González desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Alexis Mac Allister, que apareció solo por el segundo palo, pero fue incomodado justo al momento de cabecear (era córner) y no pudo acertarle al arco prácticamente vacío.

Ya en tiempo agregado, Lionel Messi fabricó una jugada de las suyas: dejó en el camino a Granit Xhaka con un recorte hacia adentro y sacó un derechazo colocado que pasó apenas afuera junto al segundo palo.

Argentina siguió empujando hasta la última pelota en busca del triunfo. A los 45+3, Nicolás González tuvo una nueva oportunidad dentro del área, pero se apuró en la definición al primer palo y su remate se fue desviado. Y a los 45+8, la Albiceleste volvió a generar peligro con un córner pasado que encontró a Lisandro Martínez, quien ensayó una espectacular tijera dentro del área, aunque Gregor Kobel reaccionó a tiempo y evitó el gol.

LICHA CASI SENTENCIÓ EL PARTIDO



Lisandro Martínez, de tijera, intentó marcar el segundo del partido, pero Kobel estuvo sólido tras el intento del argentino.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2q8DNQnrY7 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Tras esa acción, el árbitro marcó el final de los 90 minutos reglamentarios. Pese a jugar el tramo final con un hombre más y generar las situaciones más claras, la Selección argentina no pudo quebrar el empate 1-1 ante Suiza y la clasificación a semifinales se definirá en el tiempo suplementario en Kansas City.

Primer tiempo suplementario

Argentina salió decidida a buscar el gol en el alargue y tomó la iniciativa desde el comienzo. A los 2 minutos, Thiago Almada probó desde afuera del área con un remate débil que Gregor Kobel controló sin problemas. El mediocampista volvió a intentar apenas tres minutos después, tras enganchar hacia adentro y buscar el primer palo, pero su disparo se fue apenas desviado.

Suiza respondió con un intento lejano de Granit Xhaka, aunque el remate del capitán no encontró dirección de arco. Con el paso de los minutos, la Albiceleste siguió dominando la pelota y buscando espacios, pero no pudo romper el bloque defensivo europeo antes del descanso del suplementario.

Argentina salió a jugar los últimos 15 minutos del alargue con la obligación de encontrar el gol de la clasificación y Lionel Scaloni realizó la última modificación disponible: a los 5 minutos del segundo tiempo suplementario, ingresó el Flaco López en lugar de Leandro Paredes, quien arrastraba una molestia física.

La recompensa llegó apenas dos minutos después: Julián Álvarez recibió en la puerta del área, encontró un espacio y sacó un remate preciso que se metió en el ángulo para marcar el 2-1 ante Suiza. La Araña apareció en un momento clave y le devolvió la ventaja a la Selección argentina en Kansas City.

El golazo de Julián Álvarez para el 2-1 de Argentina

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El minuto a minuto de Argentina vs Suiza