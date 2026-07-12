La emotiva reflexión de Julián Álvarez tras la clasificación de Argentina a semifinales: "Estamos muy unidos"

Julián Álvarez valoró el carácter de la Albiceleste después del triunfo sobre Suiza y dejó un mensaje puertas adentro de cara al duelo con Inglaterra.

Tras la victoria por 3-1 frente a Suiza que depositó a la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026, Julián Álvarez destacó la unión del plantel y aseguró que el equipo nunca dejó de creer, incluso cuando el partido se presentó más complicado de lo esperado.

"Estoy muy contento. Lo intentamos hasta el final, se puso difícil, pero sabíamos que el gol iba a llegar", expresó el delantero en declaraciones televisivas una vez consumada la clasificación de la Scaloneta a la próxima instancia.

El análisis de Julián Álvarez tras el triunfo de Argentina X @TyCSports Además, el atacante del conjunto dirigido por Lionel Scaloni hizo referencia a todo lo que se dice alrededor de la Selección argentina y dejó en claro cuál es la postura del plantel: "Siempre se habla mucho afuera, pero nosotros tenemos que enfocar la energía en otra cosa. El grupo está muy unido y muy fuerte", afirmó.

Julián también reconoció que el camino hacia las semifinales no fue sencillo y que el equipo hubiera preferido resolver algunos partidos con mayor tranquilidad: "Preferíamos ganar los partidos antes, pero el Mundial se dio así", señaló con una sonrisa.