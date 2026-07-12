Julián Álvarez, Speed y Embolo: los desopilantes memes del triunfo de la Selección argentina ante Suiza

La Selección sufrió, ganó 3-1 en el alargue y las redes sociales reaccionaron con una catarata de memes tras el pase a semifinales.

Argentina está en semifinales y las redes no perdonaron. Mirá los memes más virales que dejó la victoria ante Suiza.

La Selección argentina derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra. Como suele ocurrir cada vez que juega la Albiceleste, las redes sociales acompañaron el partido con una lluvia de comentarios, bromas y memes que rápidamente se viralizaron.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la expulsión de Breel Embolo. El delantero suizo recibió la segunda tarjeta amarilla después de que el VAR detectara una simulación dentro del área. La acción generó una catarata de memes y bromas por parte de los hinchas argentinos, que celebraron el cambio de decisión arbitral.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a los penales, apareció Julián Álvarez con un espectacular remate desde la puerta del área para poner el 2-1 en el alargue. El delantero volvió a convertirse en tendencia y fue el gran protagonista de los memes tras una nueva actuación decisiva con la camiseta argentina.