Encuesta: ¿quién fue la figura de Argentina frente a Suiza?

La Selección argentina venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y logró la clasificación a las semifinales del Mundial. Argentina comenzó ganando con el tanto de Alexis Mac Allister, luego Suiza llegó a la igualdad que llevó el partido al alargue, donde aparecieron los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para decretar el 3 a 1 definitivo. En MDZ te invitamos a votar al jugador más destacado de la Albiceleste, y al que menos se destacó.