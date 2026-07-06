La mancha que no se va: Manuel Adorni sigue complicando a Javier Milei en el debate de redes sociales

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no alcanzó para cerrar la crisis que lo tuvo como protagonista durante cuatro meses. Según el informe mensual de Ad Hoc Digital, junio marcó el quinto mes consecutivo de balance negativo para Javier Milei en el ecosistema digital , con una negatividad que "nunca bajó del 50%" desde febrero.

El dato central: 53% de menciones negativas hacia el presidente, apenas 38% positivas y un 9% neutro. El propio informe lo resume sin vueltas, sostiene que "la negatividad en la conversación sobre el Presidente se consolida por quinto mes consecutivo mientras que el volumen de menciones a Milei continúa con una tendencia descendente".

Adorni, otra vez, fue la causa. Con 482.100 menciones en junio, superó por lejos a cualquier otro tema vinculado al mandatario —el doble que Karina Milei y casi tres veces más que Trump—. El reporte es contundente al respecto: el caso "copó la agenda relacionada al presidente los últimos meses y le traccionó una negatividad muy alta".

Lo llamativo, según el análisis, no es solo que el escándalo haya persistido, sino cómo el propio Gobierno lo alimentó. Ad Hoc Digital detectó tres "ciclos de novedad" entre marzo y junio, bautizados "Deslomado", "Cascada" y "Pendrive", y sostiene que dos de ellos fueron autoinfligidos: "Los otros dos ciclos de novedad fueron provocados por la mala praxis comunicacional del gobierno: dos intentos de 'clausura operativa' (entrevistas en medios para aclarar) terminaron con picos de conversación y profundización del estigma". En números: cinco entrevistas y una conferencia de prensa del propio Adorni, más tres entrevistas del presidente para defenderlo, que en lugar de bajar el tema lo reinstalaron.

La renuncia, dice el informe, "debería ser el cuarto y último ciclo para hablar del fin de la crisis". Pero el signo de pregunta persiste: "El escándalo de Adorni cierra pero con un precio: una conversación masiva y negativa. ¿Alcanzará para diluir el estigma?".

Quiénes ganaron con la renuncia de Manuel Adorni

En ese contexto, la figura que mejor resistió fue Patricia Bullrich, con 43,6% de positividad frente al 21,2% de Karina Milei y apenas 17,2% de Adorni. Para la consultora, "su diferenciación fue una apuesta estratégica", y agrega que "la renuncia de Adorni también fue consecuencia de la presión al interior de la fuerza gobernante".

El informe también marca el envalentonamiento del PRO, que en junio acumuló 179.000 menciones digitales —un salto del 82% respecto a mayo— y jugó un doble juego: criticó públicamente a Adorni en X mientras sus 12 diputados evitaban el quórum para una interpelación en Diputados. "La presencia en el gobierno de las figuras alguna vez relacionadas al PRO tiñen al gabinete violeta de amarillo", señala el trabajo, que además detectó un salto del 26% en las menciones a Mauricio Macri.

Las dos victorias de Javier Milei

Los únicos respiros para la narrativa oficialista fueron la inflación y el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, los dos únicos temas con balance positivo. "Todos los demás temas de conversación son negativos para el presidente", resume el informe.

La certeza que queda, mes a mes, es una: mientras la agenda digital siga hablando de Adorni, Milei seguirá cargando con esa mancha.