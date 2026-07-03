Escándalo "a lo Manuel Adorni" con un ministro de Córdoba: llevó a su esposa a un viaje oficial y hay polémica

Luego del escándalo que hubo con Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti , el viaje del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta , a China y Singapur , en el marco del World Economic Forum (WEF), abrió una controversia política tras conocerse que estuvo acompañado por su pareja, Paola Di Rienzo .

La situación motivó un pedido de informes en la Legislatura provincial y reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos en las misiones oficiales.

El legislador radical Miguel Nicolás presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo provincial detalle distintos aspectos de la misión oficial. En declaraciones a Infobae, el legislador sostuvo: "¿Éticamente corresponde que viaje la mujer del ministro en un viaje oficial, más en este momento?".

El expediente será tratado en la próxima sesión de la Legislatura y luego pasará a comisión.

La identidad de los familiares que viajaron y los comprobantes de pago.

Qué respondió el Gobierno de Córdoba

Desde el Gobierno provincial aseguraron que el viaje no fue financiado con fondos de la Provincia. Según explicaron a Infobae, el ministro fue invitado por los organizadores del evento y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) cubrió los costos correspondientes a la delegación oficial.

"No hay fondos provinciales involucrados en ese viaje, ni siquiera para el ministro", señalaron. También remarcaron que la esposa del funcionario afrontó personalmente todos sus gastos. "Vamos a responder el pedido de informe. Ni un centavo se destinó a esa misión", indicaron.

La explicación sobre el viaje de la esposa del ministro

El Gobierno provincial sostuvo que Guillermo Acosta cuenta con un diagnóstico de amnesia global transitoria tras un episodio de salud ocurrido en febrero de este año. Según la explicación oficial, los médicos le recomendaron no realizar viajes extensos sin la compañía de una persona que pudiera tomar decisiones en caso de una eventual emergencia.

El propio Acosta amplió esa versión en declaraciones a La Voz. "Tuve un problema de salud importante durante febrero y la recomendación médica es que siempre alguien me acompañe, preferentemente un familiar, por si hay que tomar decisiones. Por eso mi señora me acompaña, cubriéndose ella todos sus costos y sin participar de ninguna actividad oficial", explicó.

Además, señaló que esa misma recomendación médica lo llevó a desistir de integrar una misión oficial a Estados Unidos encabezada por el gobernador Martín Llaryora en marzo.

Cómo fue la misión oficial

De acuerdo con la información publicada por La Voz, el Consejo Federal de Inversiones confirmó que financió los pasajes y viáticos de Guillermo Acosta y de Natalia Selier, directora ejecutiva de Córdoba Competitividad. El organismo aclaró que ese esquema no incluyó alojamiento, movilidad ni otros gastos correspondientes a Paola Di Rienzo.

Según detalló el ministro, el viaje originalmente estaba previsto para el gobernador Martín Llaryora, quien finalmente le delegó la representación de la provincia.

La misión se desarrolló en el marco de la 17ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial, realizada entre el 23 y el 25 de junio de 2026 en Dalian, China. La agenda oficial también incluyó actividades en Singapur, con visitas a AI Singapore, la NTU University y Enterprise Singapore.